Tchad : le délégué de l'Education nationale du Kanem en mission d'inspection à Kekedina

Depuis le 13 janvier 2025, des missions d'inspection des activités pédagogiques sont dans la province Kanem, avec l’inspection de Kekedina comme la première étape.



A cette occasion, le délégué est accompagné dans ses déplacements par le chef du bureau de la DPEN-KA, le correspondant provincial de la cantine scolaire et l'inspecteur provincial de l'alpha. Sur place, l'équipe de la mission a visité l'école du centre de Kekedina et le CEG, pour constater les conditions de travail des enseignants. A la suite de cette visite, une réunion de travail a été tenue avec les responsables scolaires de la localité.



Et le constat n'est pas à la hauteur des attentes. Car avec l'insuffisance du personnel enseignant, la reprise n'est pas effective après les vacances. Par ailleurs, le nombre des élèves en classes est insignifiant par rapport aux inscrits, les mobiliers scolaires sont quasi inexistants, les documents obligatoires d'un enseignant ne sont pas disponibles, et l'organisation des classes n'est pas respectée.



Dans la foulée, les responsables présents ont tenté d'expliquer quelques raisons pour minimiser certaines remarques peu réjouissantes. Mais l'équipe de la délégation n'a pas du tout exprimé sa satisfaction.



A cet effet, quelques conseils et orientations ont été prodigués en vue d'améliorer la qualité d'apprentissage dans cette inspection. L'équipe du délégué a mis au profit son séjour à Kekedina, pour rencontrer les autorités locales, en vue de solliciter leurs implications dans le système éducatif, pour que l'école retrouve ses lettres de noblesse.



Aussitôt après, la délégation a quitté Kekedina pour Rig-Rig, dans le département du Kanem Ouest, pour le même travail.