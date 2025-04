Tchad : le délégué général du gouvernement auprès du Kanem poursuit sa visite d'inspection

Accompagné d'une importante délégation, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni poursuit sa tournée d'inspection des différentes structures de son unité de commandement.



Ce 10 avril 2025, il s'est rendu au centre d'enfûtage de gaz Dia de Mao, à l'ONAMA, au tribunal de grande instance de Mao, à la Radio N'djimi, au centre de l'ANATS de Mao, à l'ANADER, à l'ONASA, ainsi qu'au chantier de construction de la Maison de la Femme de Mao, actuellement à l'arrêt.



Cette initiative vise à s’imprégner des réalités quotidiennes des services étatiques et privées, constater les défis récurrents qui entravent le bon fonctionnement de ces services, à identifier les défis majeurs auxquels ils font face, et à donner des orientations claires sur la gestion et l'amélioration de prestations des services.



Le non-respect des termes de contrat de construction, la négligence dans la gestion des choses publiques, la vétusté des infrastructures ainsi que le manque criard de matériel de bureau, ont été identifiés comme des problèmes majeurs nécessitant des solutions urgentes. Aussi, un chapelet de doléances a été présenté par les chefs de service.



Le délégué général du gouvernement auprès de la province, le général Asseif Mahamat Assouni a rappelé aux responsables des structures visitées, l’impératif de redynamiser les services publics et privés pour garantir une meilleure efficacité administrative. Il a insisté sur la gestion efficiente des ressources mises à disposition, et la nécessité de créer un cadre de travail plus propice à l’accomplissement des missions régaliennes de l’État.



En effet, cette tournée d’inspection traduit la volonté des autorités locales d’assurer un suivi rapproché de l’administration publique et sociale, en vue d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Les mesures qui découleront de ces visites pourraient marquer un tournant décisif dans la modernisation et la performance des structures concernées.