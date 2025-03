Tchad : le délégué général du gouvernement du Guéra rencontre les acteurs locaux

Le général Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, a récemment organisé une série de consultations avec les forces vives de la province.



Ces rencontres ont notamment réuni les commerçants, représentés par le bureau provincial de la Chambre de commerce, ainsi que les responsables des éleveurs et des agriculteurs.



L'objectif principal de ces assises était de trouver un terrain d'entente concernant les diverses difficultés rencontrées par ces acteurs économiques, d'écouter leurs remarques envers le gouvernement et de recueillir leurs suggestions. Lors de ces échanges, les commerçants ont exposé plusieurs préoccupations majeures, notamment la cherté du carburant, la hausse des prix des produits alimentaires, les problèmes liés au gaz, les difficultés douanières et les questions de sécurité.



Face à ces doléances, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a assuré l'assistance que ces défis pourront être relevés grâce à la contribution de chacun. Il a exhorté tous les participants à s'impliquer activement pour le bien-être de la population de la province.



Le délégué général a également tenu à rencontrer les hommes religieux du Guéra, reconnaissant le rôle crucial que joue la religion dans tous les domaines de la vie sociale. À cette occasion, les représentants religieux ont exprimé leur reconnaissance envers le délégué général, et ont présenté des doléances similaires à celles évoquées précédemment.



Pour clôturer ces rencontres, le général Abdoulaye Ibrahim Siam a remercié l'ensemble des responsables des différents services déconcentrés de l'État, ainsi que les administrations publiques, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses pour leur présence et leur engagement.



Il a affirmé sa détermination à relever tous les défis pendant son mandat à la tête de la province, avec le concours de tous, et l'appui du gouvernement. Son ambition est que la population du Guéra puisse vivre en paix, dans une cohabitation pacifique, en sécurité, tout en protégeant l'environnement et en bénéficiant d'un véritable développement.