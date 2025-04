Tchad : le délégué général du gouvernement du Kanem rencontre les jeunes

Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, a présidé, ce mardi 15 avril 2025, à Mao, une rencontre d'échange avec les jeunes des organisations de la société civile, conduits par le président de la Plateforme des Jeunes, Mahamat Moussa Maïna.



Cette rencontre s'inscrit dans une série de prises de contact entre le délégué général et la jeunesse. A cette occasion, les jeunes ont exprimé leur reconnaissance au premier magistrat de la province, pour ses actions en faveur de la jeunesse, particulièrement dans les processus de recrutement des ONG et d'autres initiatives importantes, allant dans l'intérêt général de la population du Kanem, et de la jeunesse en particulier.



Dans son allocution, le délégué général du gouvernement a appelé à une collaboration collective, en soulignant que sa porte reste grande ouverte. Il s'est dit favorable à toutes propositions, conseils et suggestions, afin d’atteindre les objectifs fixés. Le délégué général du gouvernement a exhorté son équipe à être active, responsable et honnête, pour défendre les intérêts de la jeunesse.



Par ailleurs, il a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour le développement de la province. La rencontre s'est achevée par une photo de famille.