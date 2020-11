Tchad : le département d'Haraze-Mangueigne dans le Salamat a un nouveau Préfet

Au terme du décret nº1953 du 24 novembre 2020, Issa Brahim Kedallami est nommé Préfet du département d'Haraze-mangueigne en remplacement de Abakar Mayna Mahamat appelé à d'autres fonctions.



La cérémonie de passation de commandement a été organisée à la place de l'indépendance de la ville d'Haraze en présence des autorités civiles, militaires, chefs traditionnels et religieux, ainsi que la population sortie très massive pour la circonstance.



Le sous-préfet d'Haraze, Ismaïl Oumar Assidick, représentant le Préfet sortant, a remercié les plus hautes autorités du pays d'avoir placé leur confiance en lui durant le moment passé à la tête dudit département. Il a demandé à ses collaborateurs de travailler parfaitement avec le nouveau Préfet.



Installant le nouveau Préfet, le Gouverneur du Salamat, le général Yambaye Massyra ABEL, a rappelé la mission du Préfet qui consiste à coordonner les actions de l'État dans le département. En des pouvoirs qui lui sont conférés, Yambaye Massyra ABEL a officiellement installé le nouveau Préfet Issa Brahim Kedallami dans ses nouvelles fonctions.



Prenant service, le nouveau Préfet a remercié le Maréchal du pays Idriss Deby ITNO pour l'avoir nommé à ce poste. Par ailleurs il s'engage à veiller à la sécurité des personnes et des biens.



En marge de la cérémonie, le gouverneur a reçu en audience, les responsables administratifs, militaires, politiques, chefs traditionnels et religieux, les femmes et les jeunes pour échanger sur le respect de l'autorité de l'État, les recettes et la cohabitation pacifique, car ce département a enregistré ces dernières années plusieurs cas de conflits intercommunautaires.