Tchad : le département de la Kabbia endeuillé par un conflit éleveurs-agriculteurs

En bref. Le village Berem Ham dans le département de la Kabbia, province du Mayo Kebbi Est, a été le théâtre d'un conflit entre éleveurs et agriculteurs.



Une dizaine de personnes sont tombées sur le terrain d'affrontements entre mardi et mercredi 8 juin 2022. Plusieurs autres personnes sont blessées et transférées à l'hôpital pour y recevoir des soins.