Tchad : le département de la Nya évalue ses activités scolaires et stratégies pour la rentrée

Au cours de la réunion, il a été question du respect des grilles d’appréciation par les enseignants, du contrôle des cahiers de texte, du respect des emplois du temps, et du délai de dépôt des rapports d'activités à l’Inspection départementale. Les membres de l’IDENPC ont également mis en lumière certaines difficultés rencontrées sur le terrain, notamment les lacunes pédagogiques de certains enseignants, l'absence et le retard dans la couverture des programmes, ainsi que le non-respect des délais de dépôt des rapports, entravant ainsi la synthèse du planificateur de l’IDEN.



En ce qui concerne les résultats des examens, le centre principal de Komé Ndolébé a obtenu un taux de réussite de 95,47% au Brevet d’Enseignement Fondamental, se classant premier. Le lycée Padre Pio de Bébédjia s’est distingué au Baccalauréat avec un taux de réussite de 99,58%. Doumtelem Doubadoum, chargé des examens à l’IDENPC-Nya, a salué les efforts des enseignants et des partenaires, soulignant leur contribution à ces excellents résultats. Il a encouragé à maintenir cet élan pour l’année scolaire 2024-2025.



Lors des échanges, les participants ont abordé le nomadisme scolaire, un phénomène contribuant à la baisse du niveau des élèves, ainsi que le processus de suivi des dossiers des actes de carrière. Djikolmbaye Rigmian a félicité les parties prenantes pour leur engagement, les invitant à organiser une rencontre similaire pour la restitution à la base, afin de bien préparer l’année scolaire 2024-2025. Il a exhorté les chefs d’établissements à sensibiliser les élèves sur l'importance de l'école et à faire preuve de rigueur pour un changement dans le système éducatif de la Nya.



Tous les participants s’accordent sur la nécessité d’un suivi régulier des enseignants, de la sensibilisation des élèves, et du respect du calendrier scolaire.