Tchad : le dépistage précoce, le moyen le plus efficace contre le cancer du sein et de l’utérus

Le cancer du sein est le plus courant à l'échelle du globe. Le sexe féminin est le plus touché par le cancer du sein car seulement 0,5 à 1% des cas se développent chez les hommes.



Un cancer signifie la présence de cellules anormales qui se multiplient de façon incontrôlée. Dans le cas du cancer du sein, les cellules peuvent rester dans le sein ou se répandre dans le corps par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques. La plupart du temps, la progression d’un cancer du sein prend plusieurs mois et même quelques années.



Le cancer de l’utérus est le type de cancer le plus courant de l’appareil reproducteur féminin. C’est une tumeur maligne qui prend naissance dans les cellules de l’utérus. Une tumeur maligne signifie qu’elle peut envahir les tissus avoisinants et les détruire. Elle peut aussi se propager (métastases) à d’autres parties du corps.



Il faut préciser qu'il existe plusieurs types de cancers de l'utérus qui sont :

- Le cancer du col ( c'est le plus fréquent et est en même temps le 2ème après celui du sein) ;

- Le cancer de l'endomètre ;

- Le cancer de l'ovaire.



Les facteurs de risque du cancer du sein sont entre autres :

- Une prédisposition héréditaire ;

- L'obésité ;

- La consommation d'alcool et la cigarette ;

- La sédentarité (il est conseillé de pratiquer le sport, marcher au moins 30 minutes par jour) ;

- Les femmes ménopausées en sont exposées ;

- Une exposition aux radiations, la pollution ;

- Les femmes doivent éviter de suivre un traitement hormonal prolongé ;

- Faire durer l'allaitement au lait.



Étant 2ème en terme de fréquence, le cancer du col de l'utérus est causé par le HPV (Papilloma Virus Humain). C'est ce virus qui dans 90% est responsable du cancer du col, il est transmis par voie sexuelle. Selon une étude menée entre les quartiers Atrone et Chagoua, sur 10 femmes testées, 6 avaient déjà le HPV. Ssi rien est fait dans les 10 années venir, toutes les femmes contacteront ce cancer, selon Dr. Manikassé Palouma.



Le cancer du sein peut se manifester sous diverses manières. Au bout de 10 à 15 ans, une petite boule se forme au niveau du sein ; une plaie qui ne se guérit pas apparaît et lorsqu'elle tousse, des saignements apparaissent. Le mamelon coule du sang ou une pue jaunâtre. Généralement un aspect de peau d'orange s'observe sur le mamelon et un ganglion apparaît à l'aisselle.



Pour sa part, le cancer du col de l'utérus se manifeste par des saignements lors des rapports sexuels ou lors des toilettes intimes, une plaie apparaît au niveau du col puis l'on observe une pue.



CLa guérison est souvent fonction du stade d'avancement du cancer car" lorsque la détection est précoce, la guérison est totale". La survie n'est que de 5 ans lorsqu'on le détecte tardivement.



Le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace pour lutter contre cette maladie. La sensibilisation et l'éducation des populations doivent être préconisées. Il faudrait aussi sensibiliser les femmes vendeuses de poissons par rapport au risque quant aux produits qu'elles utilisent pour la conservation de poissons car le formol contient des substances cancérigènes.