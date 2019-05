Tchad : le déploiement de "Juste prix" en province souhaité par les consommateurs

L’Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a exprimé ce jeudi son souhait de voir la reconduction de l’opération Juste prix. Elle a appelé à perpétuer la sensibilisation et l'adhésion massive des commerçants à l’opération pour atteindre les consommateurs de toutes les provinces du Tchad.



Dans le cadre de cette collaboration, L'ADC a réalisé plusieurs activités dans le but de vulgariser le label Juste prix, notamment la formation des observateurs et des descentes sur les marchés. "Plusieurs marchés de la capitale ont été sillonnés, ainsi que plusieurs boutiques et alimentation, à savoir le marché de mil, le marché Central, le marche de Dembe, le marché de Habbena et le marché Adala", a indiqué ce jeudi l’association dans une déclaration.



Un premier bilan de "Juste prix"



D’après l’ADC, “il a été constaté qu'un certain nombre de commerçants détaillants ont respecté leur engagement en maintenant les prix à leurs niveaux, d'autres se plaignent de continuer de payer des droits de douanes et taxes sur les produit qui sont pourtant exonérés par l'arrêté conjoint du ministres des Finances et de celui en charge du commerce.”



“Nous avons observé également une légère différence entre les prix dans le différents marchés. Si les prix ont baissé pour certains produits tels que les pâtes alimentaires, l'huile locale, le riz, les autres n'ont pas varié. Le temps imparti est court pour voir un impact significatif de l'opération Juste prix, ainsi que de l'exonération des taxes de certains produits importés”, explique l’Association des consommateurs.



Elle se félicite de “l'initiative salutaire” entreprise par la CCIAMA qui vise à pérenniser la déflation des produits agroalimentaires de première nécessité sur les marchés tchadiens, au bénéfice des consommateurs.



Un réseau de magasins labellisés



Dans l’objectif de juguler les effets du phénomène de la cherté de vie, l’ADC a signée une convention de partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et de l'Artisanat (CCIAMA).



A travers un réseau de magasins labellisés qui bénéficie d'une campagne de communication poussée, en vue d'attirer la majorité des consommateurs, les commerçants qui rejoignent la chaîne de solidarité Juste prix s'engagent à baisser le prix de vente des produits de consommation de première nécessité sur la base d'un relevé de prix. Il s'agit de pérenniser la déflation des produits agro-alimentaires de première nécessité sur le marché tchadiens.