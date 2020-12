Tchad : le déploiement des forces de défense et de sécurité sollicité face à la hausse du Covid-19

Le Comité de gestion de crise sanitaire demande le déploiement en nombre suffisant des forces de défense et de sécurité, notamment à N'Djamena qui est le plus grand foyer de contamination, informe ce mercredi le ministre de la Communication Cherif Mahamat Zene, à l'issue d'une réunion d'évaluation à la Présidence.



Cette mesure vise à renforcer l'efficacité dans la mission de contrôle du respect des mesures barrières.



Le Comité appelle également au renforcement de la campagne de sensibilisation dans tous les arrondissements, les quartiers et carrés avec une forte implication de toutes les couches sociales, y compris si nécessaire, en mettant à contribution les radios privées et communautaires.



237 cas positifs de Covid-19 ont été notifiés entre les 16 et 29 décembre.