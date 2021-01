Tchad : le dépôt des candidatures pour la présidentielle démarre dans moins d'un mois

Le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle démarre le 13 février 2021, dans moins d'un mois. Entretemps, les partis politiques vont investir leur candidat. La période de dépôt des candidatures s'étendra sur 14 jours, jusqu'au 26 février 2021, selon le chronogramme du processus électoral de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).



La Cour suprême aura du 27 février au 8 mars pour notifier sa décision aux candidats non retenus, tandis que la date du 9 mars 2021 est fixée pour la publication de la liste des candidats retenus.



La campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle sera d'une durée de 30 jours, du 11 mars au 9 avril 2021.



Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu le 11 avril 2021. Les forces de défense et de sécurité, les nomades et la diaspora voteront pour leur part la veille, à partir du 10 avril.



La proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême est fixée au 15 mai 2021. En cas de second tour, la date du 23 mai est retenue.