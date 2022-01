Tchad : le dépôt des dossiers d'intégration directement au ministère de la Santé est interdit

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, informe avoir constaté que des demandes d'intégration sont déposée au ministère, en lieu et place du ministère en charge de la fonction publique, engendrant parfois des pratiques peu orthodoxes préjudiciables aux demandeurs et au bon fonctionnement de l'administration.



Pour compter de ce jour, aucun dossier d'intégration ne sera admis et enregistré au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale. Les intéressés sont priés de s'adresser directement au ministère de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale.