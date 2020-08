Tchad : le député Saleh Kebzabo s'est rendu au marché de Champ de fils

N'DJAMENA - Le député et président de l'UNDR, Saleh Kebzabo, s'est rendu jeudi au marché de Champ de fils, dans le 5ème arrondissement de la capitale, à la tête d'une délégation du parti.



Le marché qui a rouvert progressivement hier, avait été fermé le 17 juillet dernier suite à des incidents survenus trois jours plus tôt, ayant entrainé la mort d'un mécanicien et le lynchage d'un militaire.



"La visite n’a pas duré pour éviter des attroupements. Cependant, j’ai réussi à passer mon message de paix et de fraternité", a déclaré Saleh Kebzabo sur les réseaux sociaux.



Il recommande à l’administration de "réouvrir l’aile des mécaniciens qui sont jusqu’aujourd’hui sans travail."



"Le président Saleh Kebzabo a rappelé la nécessité de la paix et de la fraternité, sans lesquelles aucun commerce ni développement ne seraient possibles", a commenté son parti UNDR sur sa page Facebook.