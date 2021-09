Tchad : le désarmement est "un défi national", assure le n°2 de la transition

"Si vous maintenez cet élan professionnel, nous atteindrons notre objectif qui est de désarmer tous les citoyens qui détiennent illégalement les armes de guerre et en font usage", a déclaré le vice-président du CMT.



Il a exhorté les partenaires techniques et financiers à "soutenir" les autorités de transition dans "ces efforts afin de parvenir à un véritable succès sur l'ensemble du territoire national pour que les citoyens retrouvent la quiétude et la joie de vivre ensemble en paix dans n'importe quelle province du pays".



Pour le n°2 de la transition, il s'agit d'un résultat palpable pour un travail abattu en un temps record par les éléments de la commission mixte de désarmement. "Certains font usage des armes le plus souvent dans le cadre des confits intercommunautaires. C'est ainsi que des instructions fermes ont été données", a-t-il dit.