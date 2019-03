Tchad : le développement d'un pastoralisme résilient pour renforcer la paix

Le Gouverneur de la province du Kanem, Hassan Térap a lancé ce mardi 5 mars à Mao, un atelier visant à prévenir les conflits intercommunautaires et contribuer à la consolidation de la paix à travers le développement d'un pastoralisme résilient dans la zone transfrontalière du Kanem.



L'atelier a pour objectif de limiter les sources de conflits liées aux activités pastorales au Tchad ou entre les communautés du Tchad et du Niger. Il permet de réfléchir à des mesures afin de prévenir les conflits intercommunautaires dans la zone frontalière du Kanem.



Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet conjoint du FAO, financé par le Fonds du secrétariat général des Nations Unies pour la consolidation de la paix. La mise en oeuvre est d'une durée de 18 mois.



"Les activités à mettre en oeuvre dans le cadre du projet vont contribuer à la consolidation de la paix entre les deux communautés qui pratiquent la transhumance frontalière", a déclaré Hassan Abderaman, chef du bureau FAO Kanem.



"En dépit de la cohabitation entre les transhumants et les communautés locales, ce projet implanté dans la zone transfrontalière entre le Niger et le Tchad va changer le comportement des uns et des autres. Le Tchad est un pays d'élevage par excellence. La province du Kanem est réputée être un terroir. Le pastoralisme constitue la principale activité des populations", a expliqué le Gouverneur de la province du Kanem, Hassan Térap.



Ce projet est en cohérence avec la vision 2030 "Le Tchad que nous voulons", notamment pour assurer une meilleure qualité de vie à la population, favoriser la croissance économique, lutter contre la pauvreté, et renforcer la cohabitation pacifique.