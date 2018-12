Tchad : "le développement des infrastructures est une condition nécessaire"

Le ministère des Mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, a organisé ce mardi 18 décembre la dernière réunion du comité de pilotage nationale du programme infrastructure qualité de l'Afrique centrale (PIQAC), dans le cadre de la clôture de ses activités.



Un bilan a été fait après plus de deux ans d'exécution du programme.



Le PIQAC a mené plusieurs activités, notamment la formation des consultants des pays membres de la CEEAC, ceux de la CEMAC et un appui aux entreprises agro-alimentaires de la sous-région.



Au Tchad, trois structures ont bénéficié d'une assistance technique dont la Coton Tchad société nouvelle et la société tchadienne des eaux. L'assistance a porté sur la mise en place d'un système de management, de la sécurité des denrées alimentaires et les bonnes pratiques d'hygiène.



"Le développement des infrastructures de qualité est une condition nécessaire pour protéger la santé et garantir la sécurité des consommateurs, mais également pour améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises et enfin pour faciliter l'accès aux marchés internationaux et protéger l'environnement", a expliqué le ministre des Mines, du Développement industriel, Commercial et de la Promotion du secteur privé, Ahmat Mahamat Bachir.



Le programme a été financé par l'Union européenne. Il vise plusieurs objectifs, notamment le renforcement du commerce, l'intégration économique de la région et la diversification des secteurs productifs à travers un appui aux institutions régionales et nationales.