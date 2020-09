Tchad : le développement humanitaire au centre d’une formation à Abéché

La Ligue des journalistes arabophones du Tchad section du Ouaddai organise depuis ce lundi, à l'Agence pour le développement des nouvelles technologie de l'information et de la communication (ADETIC) d'Abéché, un atelier de formation au profit des enseignants, étudiants et élèves des différentes institutions scolaires et universitaires de la localité.



Au total, une trentaine de participants composé essentiellement d’enseignants, élèves et étudiants prennent part à ces assises de trois jours.



Les participants vont débattre de plusieurs thèmes relatifs au développement humanitaire.



Lançant les travaux de cet atelier, le président de la Ligue des journalistes arabophones du Tchad section du Ouaddai, Oumar Ali Idriss, a relevé que la tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre des activités de leurs activités afin de renforcer les capacités des jeunes pour mieux contribuer au développement de la province du Ouaddai.



Le président de la Ligue a exhorté les participants à être assidus et ponctuels afin d'en tirer les meilleures connaissances durant cette séance de formation.