Tchad : le développement, la solidarité et la sécurité au centre d’une rencontre à Beboni

Beboni, chef-lieu de la sous-préfecture, situé au nord de la ville de Bébédjia compte plus de soixante villages. Cette sous-préfecture qui regorge d'énormes potentialités a accueilli ce 31 janvier 2024, une forte délégation conduite par le préfet du département de la Nya, le général de division Youssouf Oumar Barh.



La visite du préfet Youssouf Oumar Barh à Beboni s'inscrit dans le cadre de la cohabitation pacifique et de la restitution du message du gouverneur de la province du Logone Oriental, lors de sa visite à Bébédjia, la semaine dernière. Après avoir été accueilli par une foule immense, le préfet a tenu une rencontre avec les chefs de village et ferrick, les représentants des associations, les chefs coutumiers et les leaders religieux.



Après le mot d'accueil du chef de canton de Beboni, Samingar Kessely, le préfet du département de la Nya a axé son message sur le développement, la solidarité et la sécurité des biens et des personnes dans la sous-préfecture de Beboni. Car, selon lui, le développement passe toujours par la cohabitation pacifique, le vivre ensemble, gage de paix dans une localité.



A cet effet, il a exhorté les chefs de village à conjuguer des efforts dans le domaine de la sensibilisation de tous leurs concitoyens, à mettre l'accent sur les stratégies pour un développement durable, tant prôné par la plus haute autorité, en l’occurrence, le président de transition Mahamat Idriss Deby Itno .



Il a salué l'engagement et la détermination de tous les chefs de village et de ferrick, pour la résolution des conflits éleveurs-agriculteurs d’une manière pacifique, ce qui a amené les deux corporations à mettre l'accent sur le vivre ensemble. En retour, certains chefs de village témoignent de leurs actions dans leurs ressorts territoriaux, dans le domaine de la sensibilisation quotidienne des communautés, et l'instauration de la paix, placée par la sous-préfecture de Beboni comme priorité des priorités.



Enfin, les chefs de village et ferrick ont salué le travail abattu par le préfet du département de la Nya, le général Youssouf Oumar Barh, dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, et la maîtrise de certains conflits éleveurs-agriculteurs depuis sa prise de fonction. Tous ont promis d’être derrière Youssouf Oumar Barh, pour la réussite totale et pour une opération zéro conflit dans la Nya.