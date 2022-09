Tchad : "le dialogue est un élément essentiel de gouvernance", Étienne Alingué

Le délégué du parti UDR, Étienne Alingué, estime que la situation du Tchad ressemble un peu à celle d'un homme ou d'une femme qui se trouve depuis des années au fond d'un puits. Pour lui, l'eau continue de monter et la noyade est imminente. "Ce qu'il lui faut c'est une échelle, donc la qualité de notre dialogue dépendra de notre capacité à justement construire cette échelle pour sortir le Tchad hors de l'eau", a-t-il ajouté.



Étienne Alingué estime que les différentes commissions ont pu bien travailler en tenant compte véritablement de cette situation d'extrême urgence du Tchad. Et ce, pour avancer des recommandations et des résolutions qui permettront effectivement de changer de direction.



"Dans un pays comme le nôtre marqué par des décennies de violences, on estime que le dialogue est un élément essentiel de gouvernance politique et institutionnelle, d'où le choix qui a été porté par nos pères fondateurs", dit-il. "Le dialogue est notre force et l'UDR n'a jamais manqué des grands rendez-vous où les tchadiens se sont rencontrés pour débattre entre eux", indique le délégué du parti UDR.



Pour lui, tout se déroule bien encore au dialogue national. Le parti opte pour l'État unitaire décentralisé. Par la même occasion, il condamne la répression des forces de l'ordre la semaine dernière contre les militants du parti Les Transformateurs.