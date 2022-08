Tchad : le dialogue national officiellement ouvert, les travaux débuteront mardi prochain

La matinée a été marquée par l'inauguration d'une statue de la paix sur le parvis du Palais, ainsi que différents discours dont celui du chef de la transition.



Les participants sont conviés à un grand banquet avant de se retrouver à nouveau dans la salle cet après-midi pour des festivités culturelles.



"Plus rien ne justifie que les tchadiens se fassent la guerre. Nous avons un pays vaste et rempli d'opportunités pour tout le monde", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



​Un important dispositif sécuritaire est visible aux abords du Palais de la culture et autour du chef de la transition.



Les travaux du dialogue commenceront à partir de mardi après-midi pour permettre au secrétariat permanent de procéder à des ajustements organisationnels et distribuer les badges restants aux participants.