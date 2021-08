Tchad : le dialogue sera ouvert aux politico-militaires et un comité définira les modalités

"Le dialogue franc et sincère appelé de tous nos vœux sera ouvert, de manière spécifique, aux mouvements politico-militaires compte tenu de la particularité des problématiques inhérentes à cette préoccupation", a déclaré le président.



Un comité sera très rapidement mis en place à l’effet de définir les modalités pratiques et opérationnelles de leur participation à cette importante rencontre.



Le général Mahamat Idriss Deby a appelé à la sagesse et à la lucidité des uns et des autres sur les questions de portée politique ou de la rencontre autour des dossiers relatifs aux politico-militaires.



"Les pratiques mesquines, les calculs politiciens et les combats d’arrière-garde qui ont déjà causé trop de préjudices à notre pays doivent être à jamais bannis. L’agenda commun doit être l’avenir de ce pays qui nous a tout donné", a dit le chef de l'État.



Le général Mahamat Idriss Deby a salué "les décisions courageuses des frères et sœurs qui ont décidé, en toute liberté, de revenir au pays et d’apporter leur note à la symphonie de la réconciliation nationale". Il a lancé un appel pressant aux politico-militaires à emprunter la même démarche.



"Ils ont l’obligation patriotique de reconsidérer leurs positions et revenir nous retrouver pour une impulsion collective de la dynamique de l’unité nationale et du vivre-ensemble. S’il y a une seule lutte qui doit mobiliser nos forces et fédérer nos énergies, c’est bien la lutte contre pauvreté et le sous-développement. C’est ensemble que nous réussirons à bâtir une nation tchadienne forte, respectée et jouissant de toute sa place dans la nouvelle configuration de la géopolitique mondiale", a affirmé le président du CMT.