Tchad : le dialogue sera "une rencontre d'amis et courtisans pour applaudir le CMT", selon le PISTE

Le président du PISTE, Natoï-Allah Ringar, a indiqué que depuis le "coup d'Etat des généraux par la bénédiction d'Emmanuel Macron, président de la France, le Tchad sombre dans la gabegie totale". Selon Natoï-Allah Ringar, "le népotisme, le favoritisme, le régionalisme, le clanisme et le détournement des biens publics sont érigés en règle d'or de la gouvernance du Conseil militaire de transition (CMT) dirigé par Mahamat Kaka et Pahimi Padacket Albert".



"Les assassinats et I'insécurité sont le quotidien que vivent les tchadiens dont les auteurs et commanditaires sont connus et ne sont guère inquiétés", a-t-il ajouté.



Pour le PISTE, "le dialogue national est en train d'être détourné de ses objectifs par le CMT sous la houlette de l'ancien parti au pouvoir, le MPS".



Natoï-Allah Ringar estime que le quota de répartition des places au dialogue démontre son caractère exclusif. "Le 20 août, ce sera une rencontre des amis, courtisans et acolytes qui iront simplement applaudir le CMT et réaliser le projet macabre qui est de maintenir Mahamat Kaka au pouvoir".



Natoï-Allah Ringar exprime la volonté de son parti de participer au dialogue si leurs revendications sont prises en compte. Au cas contraire, le PISTE se réserve le droit d'envisager des actions.