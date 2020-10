Tchad : le digital au service de l'entrepreneuriat, un défi pour l'ambassadeur des jeunes

Le jeune ambassadeur de l'entrepreneuriat durable au Tchad, Adam Ismaël Abdramane, et sa conseillère programme et projets Mme. Haoua Adrinkaye, ont été reçus mardi par le ministre des Postes et de l'Économie numérique.



L'équipe du jeune ambassadeur a présenté son programme de mandat et a plaidé pour l'apport du ministère des Postes et de l'Économie numérique afin de soutenir les entrepreneurs dans le secteur digital.



Le ministre Dr. Idriss Saleh Bachar, entouré du directeur général de l'ADETIC et du conseiller juridique du ministère, a félicité le jeune ambassadeur pour les actions entreprises. Il a rassuré de sa disponibilité personnelle et de celle de son département ministériel pour accompagner l'ambassadeur jeune dans son mandat et par delà tout le secteur de l'entrepreneuriat jeune au Tchad.



Le ministre a demandé de proposer des projets viables à la hauteur des attentes du moment afin d'apporter des solutions durables pour booster l'économie digitale du Tchad.



Un projet d'agenda commun entre le jeune ambassadeur et le ministère via l'ADETIC verra le jour dans les prochains mois pour soutenir et accompagner les entrepreneurs dans le domaine du digital.



Une rencontre a déjà eu lieu il y a deux semaines pour entamer ce partenariat. Le ministre Dr. Idriss Saleh Bachar se dit particulièrement intéressé par sa concrétisation.