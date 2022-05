Tchad : le digital au service du futur dialogue national inclusif

À l’initiative du Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), la formation de renforcement des capacités des médias en ligne, pour l’accompagnement d’un dialogue national inclusif apaisé, et l'adoption des bonnes pratiques, a pris fin le 12 mai à Ndjamena.



La clôture a eu lieu en présence du délégué général du gouvernement auprès de la ville de Ndjamena, des responsables de la HAMA et des partenaires. Des journalistes de la presse électronique, et des responsables de quelques radios, sont venus des différentes provinces du Tchad pour y prendre part.



Le chef de cellule de l'information et de la communication du CODNI, Hassan Sylla, souligne que l’information est un couteau à double tranchant. A cet effet, il exhorte à un usage responsable des NTIC. « Les échanges fructueux dont vous vous êtes mutuellement enrichis, prouvent à suffisance que vous avez cerné l'importance du digital dans la réussite du dialogue national inclusif », a-t-il dit.



« Votre engagement pour une transition apaisée, devant déboucher sur des élections libres, transparentes et démocratiques, est un signe fort de votre mobilisation », a souligné Hassan Sylla. Selon le délégué général du gouvernement auprès de la ville de Ndjamena, Brahim Mahamat Seïd, « nous avons toutes les raisons de croire en l’aboutissement heureux de ce processus lancé par les plus hautes autorités de la République ».



« Dans vos actions d'information et de sensibilisation de la population sur les enjeux du Dialogue, que toutes les couches de la population se sentent concernées et y participent. Nous vous invitions à le faire avec, comme toujours, professionnalisme et efficacité », a préconisé Brahim Seïd Mahamat.



Les journalistes ont adressé plusieurs recommandations au gouvernement et au CODNI, pour la réussite de dialogue national inclusif.