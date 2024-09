Tchad : le diplôme est-il une fin en soi ?

De nos jours, beaucoup pensent qu'obtenir un diplôme suffit pour arrêter avec la lecture des livres, des manuels ou pire, faire des recherches.



Cependant, ils arrêtent de lire, de parcourir des documentaires, des journaux, etc. Or, la connaissance ne se limite pas aux diplômes. Le diplôme n’est rien d'autre que ce papier qui atteste, ou certifie que vous avez bien suivi une formation dans un domaine quelconque, et que vous l'avez achevée.



De ce fait, la connaissance, le savoir, vont encore plus loin que l'on imagine. C'est ce qui diffère les uns des autres dans le monde professionnel : les connaissances en marge des normes ordinaires ou des établissements habituels tels que les écoles, les universités et les instituts. Certes, le diplôme peut ouvrir une porte.



Par exemple il permet d’être recruté à un poste, mais ce sont les connaissances qui permettent de se maintenir à un poste. Chaque jour, mois, année, il y a des nouvelles théories, hypothèses, des revues scientifiques qui apparaissent dans n'importe quelle filière universitaire, et dans presque tous les domaines.



Ces parutions apportent souvent des nouvelles donnes, des touches nouvelles et des regards nouveaux. À cet effet, il arrive de constater que les connaissances apprises peuvent être obsolètes et si l’on ne lit pas, on peut être surpris dans son propre domaine. Dans la vie, on ne cesse d'apprendre, de s'améliorer, de se former, dans n'importe quel domaine, du moment où l'on sait lire et écrire. Tout repose sur la volonté et la discipline.



Avec l'avancée significative de la technologie, l'avènement de l'intelligence artificielle (IA), tout évolue à la vitesse de la lumière. Celui ou celle qui arrête de lire, de se former ou d'apprendre et qui prétend que son diplôme seul suffit, ou le prend comme une fin en soi, doit se détromper, car l'ignorance commence là où s'arrête la connaissance ou le savoir.