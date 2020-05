Tchad : le directeur de l'hôpital HGRN remplacé par décret

Le décret n° 991 signé par le chef de l'État le 5 mai 2020, remplace le directeur général de l'Hôpital général de référence nationale (HGRN).



Le nouveau directeur général est Dr. Saleh Abdelsalam, en remplacement du Pr. Ali Mahamat Moussa, appelé à d'autres fonctions. Il a déjà occupé cette fonction il y a plusieurs années.



La directrice générale adjointe, Dr. Andigue Ire Diane, est maintenue.



Pr. Ali Mahamat Moussa avait remplacé le 12 septembre 2019 (décret n° 1527) le Pr. Choua Ouchemi, actuel président du conseil scientifique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.



À cette même date, Dr. Saleh Abdelsalam avait été appelé à d’autres fonctions et remplacé de la tête de l’Hôpital de la mère et de l’enfant par Dr. Mahamat Nour Abakar Djibrine.



"La situation est alarmante"



Lundi, le ministre de la Santé publique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a été interrogé par les députés à l'Assemblée nationale sur les cas de contamination du personnel de santé au sein de cette structure sanitaire. "La situation est alarmante dans le HGRN, c'est vrai. Mais le HGRN est entrain de former ses Hommes. Nous leur disons que vous êtes jeunes et que vous avez un passage de 10 jours seulement. On leur remonte le moral", a réagi le ministre.