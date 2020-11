Tchad : le directeur de la Banque arabe de développement nommé à l'Ordre national

Le directeur général de la Banque Arabe pour le Développement en Afrique (BADEA), Dr. Sidi Ould Taha, a été nommé au grade d'officier de l'Ordre national du Tchad, au titre du ministère de l'Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, selon un décret n° 2203 du 2 novembre 2020.Le 20 octobre 2020, il a été reçu par le chef de l'État Idriss Déby au Palais présidentiel, en présence du directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), Ngueto Tiraina Yambaye. Les échanges ont porté sur les priorités du Tchad en matière de développement. Grâce à l'annonce d'un partenariat BADEA-FAGACE, le Tchad va bénéficier d'un soutien dans ses différentes priorités de développement.Les deux structures vont "travailler main dans la main pour aider le secteur privé à avoir sa place", a assuré Sidi Ould Tah.La distinction à un grade à l'Ordre national est honorifique, et récompense un service rendu à la nation tchadienne. Elle est décernée de façon discrétionnaire par le chef de l'État et peut l'être sur proposition ministérielle.