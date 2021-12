Tchad : le directeur de la gendarmerie en inspection territoriale au Sila

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Djontan Marcel Hoïnati, est arrivé ce dimanche à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila, dans le cadre d'une tournée d'inspection territoriale entamée depuis plusieurs jours.



La mission de terrain du directeur général de la gendarmerie nationale vise à s'imprégner de la situation sécuritaire, échanger avec les légions de gendarmerie et donner des fermes orientations.



La province du Sila est frontalière du Soudan voisin qui fait face à des conflits intercommunautaires meurtriers, engendrant un afflux massif des réfugiés au Tchad. Les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie, sont mobilisées dans la zone pour assurer la sécurité des personnes et des biens.