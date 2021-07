Tchad : le directeur de la gendarmerie présente un bilan des opérations sécuritaires

De janvier à juin 2021, l'ensemble des opérations ont permis d'appréhender 230 malfaiteurs pour diverses infractions dans les différents quartiers de N'Djamena et dans les provinces. Ils ont été mis à la disposition de la justice.



245 armes de différentes marques ont été saisies et déchargées à la Direction générale de la réserve stratégique. Une grande quantité de drogue, cartons et sachets de boissons frelatées ont été saisies.



230 armes blanches confondues (couteaux, machettes, haches, sagaies, flèches, marteaux, etc), 49 motos sans plaques ni pièces justificatives et 13 motos volées ont été saisies. Deux véhicules du ministère de la Justice, braqués à Mongo, ont été récupérés dans la zone du Chari Baguirmi. Un minibus immatriculé 18B 6383 A de couleur blanche, volé, a été récupéré.