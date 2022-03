Tchad : le directeur de police veut renforcer les patrouilles dans les zones reculées

Le Directeur Général de la Police Nationale, le Général de Corps d'Armée Moussa Haroun Tirgo a présidé lundi la première cérémonie à la Direction Générale de la Police Nationale.



Lors de cette cérémonie, il a rappelé les missions assignées à la Police Nationale qui sont entre autres:

-La protection des personnes et de leurs biens;

- Le maintien de l'ordre public;

- la lutte contre les trafics de tous genre;

Par ailleurs, il a saisi l'occasion pour instruire les responsables de différents services au travail bien fait, à l' assiduité et à la promptitude.



Ainsi le Général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo a insisté sur les patrouilles pédestres et motorisées dans les zones reculées où écument les bandits. Pour lui, chaque unité doit s'assumer et aucun manquement ne sera toléré.



A la fin de la cérémonie, une circulaire interdisant les jeux des cartes dans les commissariats de sécurité publique a été portée à la connaissance du Directeur de la Sécurité Publique.