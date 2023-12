Tchad : le directeur de protocole de la Primature justifie sa démission

M. Abdoulaye a exprimé ses motivations dans une lettre officielle adressée au Premier Ministre et rendue publique le jour même. Il y évoque un sentiment d'incompréhension vis-à-vis du fonctionnement interne de l'institution ainsi que des frustrations liées à certaines prises de décisions auxquelles il se serait opposé sans succès. De plus, il souligne une usure psychologique résultant d'une charge de travail intense et d'un environnement professionnel tendu.



Selon le démissionnaire, « un agent du Protocole n'est un homme de paille moins encore un valet, un paltoquet, un domestique » donc « il reste et demeura un agent de l'Etat, c'est-à-dire un légaliste et un républicain patenté concourant au bon fonctionnement de l'Administration et imbu d‘une dignité ».