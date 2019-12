Tchad : le directeur de publication d’Abba Garde dénonce une suspension arbitraire

Le directeur de publication du tri-mensuel Abba Garde, Moussaye Avenir De La Tchiré, a qualifié vendredi, d'arbitraire la décision de suspension du journal par la Haute autorité des médias et de l'audiovisuel (HAMA).



« Cette suspension est arbitraire parce que dans la procédure, ils ont cité que j'ai déjà écopé d'une mise en demeure. Je n'ai jamais été mis en demeure. Si oui, que la HAMA me montre la notification, la copie de l'acte de mise en demeure, parce que la notification est faite contre décharge. Je n'ai jamais écopé d'une mise en demeure. Et pour toute l'année, je n'ai jamais été interpellé une seule fois suite à une requête de la HAMA », a expliqué à Alwihda Info, le directeur de publication du journal.



« J'ai été interpellé, je pense, une fois suite à la plainte de Jean Bernard Padaré. Je suis allé, j'ai prouvé les faits. La HAMA lui a demandé d'envoyer un droit de réponse, il ne l'a pas fait. C'est moi qui ait écrit pour signaler notre rencontre avec la HAMA. Je n'ai jamais fait l'objet d'une interpellation de la HAMA. Pour la plainte de Jean Bernard Padare, j'ai été interpellé, j'ai prouvé les faits et la HAMA m'a donné raison. C'est tout », a-t-il ajouté.



Moussaye Avenir De La Tchiré a précisé n’avoir « jamais été mis en demeure dans le cadre d'une mise en demeure formelle écrite reçue au cours de cette année. »



« Je ne vois pas d'où doit venir une suspension de trois mois. Les gens trouvent leurs raisons ailleurs », selon Moussaye qui précise avoir fait à plusieurs reprises des publications sur des personnalités mises en cause.



« Pourquoi le cas de M. Houlé doit faire une exception ? De deux, ils disent que j'ai publié pendant que M. Houlé est sous le coup d'une procédure judiciaire. Quand j'ai publié ces images, il n'était pas encore arrêté », dit-il.



La HAMA reproche au journal la publication à la une de sa récente parution, d'une photo des supposés biens du directeur général sortant du ministère de l'Economie et de la Planification du développement, Houlé Djonkamla, alors qu'il fait l'objet d'une procédure judiciaire en cours.



Elle a prononcé une suspension de trois mois des parutions du journal pour "manquements constitutifs d'atteinte à l'étique et à la déontologie professionnelle et à la publication, voire la diffusion des informations mensongères".