Tchad : le directeur des douanes et son adjoint remplacés

Par Décret n°1776 du 22 juin 2022, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à la Direction Générale des Services des Douanes et Droits Indirects:



Directeur Général : Monsieur ABDOULAYE TAHIRO DABOU,



Directeur Général Adjoint : Monsieur KONDOL NELDJI ISMAEL



Directeur de la Surveillance et de la Répression des Fraudes : Monsieur MAHAMAT YOUSSOUF MOUSSA



Directeur Adjoint de la Surveillance et de la Répression des Fraudes : Monsieur BOKHIT AROU