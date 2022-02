Tchad : le directeur du FAGACE, Dr. Nguéto Tiraïna Yambaye, reçu à la Présidence

Le Président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a reçu ce midi le Directeur Général du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique (FAGACE), le tchadien Dr. Nguéto Tiraïna Yambaye. Au centre des échanges avec le Chef de l’Etat, l’apport du FAGACE aux opérateurs économiques tchadiens et aux banques primaires.



Le FAGACE dont Dr. Nguéto Tiraïna Yambaye assure la Direction Généralefête aujourd’hui, ses 45 ans au service du développement économique dans les 14 pays africains membres.



Le Président du CMT a choisi cette date anniversaire pour recevoir le premier responsable de l’institution financière africaine spécialisée dans la promotion des investissements publics et privés.



En séjour de travail à N’Djaména, le Directeur Général du FAGACEa rencontré les opérateurs économiques tchadiens pour leur expliquer amplement le rôle et ce que peut leur apporter cette institution panafricaine. Ce jeudi 10 février, Dr Nguéto Tiraïna Yambaye est venu rendre compte des résultats de sa mission au Tchad, au chef de l’Etat.



Pour rappel, le Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique a été créé le 10 février 1977 à Kigali au Rwanda. Il a son siège à Cotonou au Bénin.