Tchad : le directeur du renseignement et des investigations suspendu

Le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a suspendu le directeur général du renseignement et des investigations, le général Ismat Issakha Acheikh. Les raisons de la suspension n’ont pas été révélées.



Le président du Conseil militaire de transition a nommé le 15 février le général Ismat Issakha Acheikh au poste de directeur général du renseignement et des investigations. Il a remplacé Abdelkader Baba Lade, nommé secrétaire général adjoint du ministère de la Sécurité publique.



En novembre 2021, le général Ismat Issakha Acheikh avait été rappelé à N'Djamena puis remplacé de la tête de la province du Borkou suite à des manifestations à Faya Largeau.