Tchad : le directeur général de l’OMS reçu par le chef de l’Etat

Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, a accordé ce 17 septembre une audience à une délégation de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) conduite par son directeur général, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation sanitaire des réfugiés soudanais installés à l’est du Tchad, l’appui de l’OMS à la politique sanitaire nationale et l’éradication du ver de Guinée au Tchad. Le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus qui est en visite de travail au Tchad depuis dimanche dernier était le 16 septembre 2024 à Adré, à la frontière tchado-soudanaise.



Il est allé s’enquérir de la situation sanitaire des réfugiés soudanais que le Tchad a accueillis. De retour à N’Djaména, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus est venu à la rencontre du président Mahamat Idriss Deby Itno, pour lui rendre compte de l’objectif de son déplacement au Tchad.



Un déplacement qui vise à raffermir le partenariat Tchad-OMS ; soutenir la vision politique du président de la République en matière de santé, et appuyer les efforts du gouvernement dans l’éradication du ver de guinée. Tout saluant le déplacement au Tchad du directeur général de l’OMS, le chef de l’Etat tchadien l’a félicité et remercié pour l’initiative prise par son organisation, pour appuyer sa vision politique en matière de santé, déclinée dans le chapitre 10 de son programme politique.



Par ailleurs, le président Mahamat Idriss Deby Itno a exhorté les autres partenaires et pays amis du Tchad à prendre la mesure du lourd fardeau humain que constitue la prise en charge des réfugiés, et qui a des répercussions énormes sur les maigres ressources de l’Etat tchadien.



La question de l’éradication du Ver de Guinée au Tchad n’a pas été occultée au cours des discussions. Une mention particulière est faite par le Chef de l’Etat au Centre Carter qui, depuis quelques années appuie de manière conséquente, le Programme National d’Eradication du Ver de Guinée.



Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a également informé le chef de l’Etat de la remise d’un don des médicaments de l’OMS destiné à la prise en charge sanitaire des réfugiés soudanais et de la population hôte. Cette donation est chiffrée à 1 872 562 dollars.