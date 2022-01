Tchad : le directeur général de la CNPS remplacé

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a nommé ce 27 janvier Rozi Mamaï au poste de directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS). Il remplace Ahmat Khazali Acyl qui avait été nommé en juillet 2018.



Le frère de l'ex-première Dame Hinda Deby et ancien ministre se trouve depuis la mi-décembre dans les locaux des renseignements généraux où il a été entendu dans une affaire d'homicide et de litige foncier avant d'être mis hors de cause.



Le 7 janvier, son avocat Me Alain Kagonbé a évoqué des menaces sérieuses et réelles qui pèsent sur Ahmat Khazali Acyl et d'autres membres de sa famille.