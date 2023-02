Tchad : le directeur général de la gendarmerie nationale en visite à Abéché pour renforcer la sécurité

Le directeur général de la gendarmerie, le général Ismat Issakha Acheikh, a averti les chefs de compagnies, les commandants de brigades territoriales et les gendarmes qui ne respectent pas les principes et les règles en vigueur. Il a mis en garde ces derniers qui pratiquent une justice qui est en dehors de tout cadre légal. Il a donné l'exemple de personnes civiles qui détiennent des armes. Ces personnes sont souvent arrêtées et, au lieu d'être emprisonnées et relâchées après avoir purgé leur peine, elles sont parfois amendées. Lors de sa tournée dans le Sud, une personne a été arrêtée et amendée jusqu'à 400 000 F CFA.



Le directeur général de la gendarmerie a demandé aux responsables de cesser cette pratique. Il a rappelé que les amendes prélevées sur les paisibles citoyens ne sont que des biens mal acquis. Ceux qui pratiquent cette manière de faire nourrissent leur famille avec de l'argent sale, et ils devront en répondre devant Dieu, a-t-il ajouté.



Les commandants d'escadron, les commandants de groupements et les commandants de légions ne sont en aucun cas impliqués dans cette affaire. Ils font preuve d'exemplarité. Le général a souligné que les gens qui sont arnaqués sont aussi des Tchadiens et qu'ils doivent bénéficier de la protection de la gendarmerie, mais pas de l'escroquerie.