Tchad : le directeur général de la gendarmerie nationale en visite d'inspection à Am-Timan

Le général de division Djonta Marcel HOÏNATI, directeur général de la Gendarmerie nationale, se trouve depuis ce dimanche 6 décembre à Am-Timan. Il est en visite d'inspection dans la légion de gendarmerie nº21 de la province du Salamat.



Après s'être rendu chez le Gouverneur du Salamat, Yambaye Massyra ABEL pour présenter ses civilités, le Directeur de la Gendarmerie a dirigé l'après-midi, une importante réunion de travail qui s'est tenue à l'état-major de la légion avec les responsables de la gendarmerie de ladite province.



La question de la sécurité des biens et des personnes a largement dominé les échanges au cours desquelles, il a dressé la cartographie criminelle de cette province qui n'est pas épargnée des conflits intercommunautaires, le vol à main armée, entre autres... sans oublier le Parc National de Zakouma qu'abrite la province où le braconnage y est régulièrement enregistré. Dans un passé récent, beaucoup d'agents forestiers chargés de la protection de l'environnement, y ont laissé leur peau suite à des affrontements avec des braconniers.



La province est à la croisée de trois frontières internationales, ce qui l'expose selon lui, à diverses activités criminelles notamment les trafics d'armes, des drogues et bien d'autres produits prohibés. C'est ainsi que les forces de l'ordre font face à ce défi de taille. Pour le Directeur général, certains conflits résultent de la mauvaise gestion du foncier et des puits pastoraux.



Pour remédier à ces multiples phénomènes qui troublent la quiétude, la stabilité et la paix sociale, le premier responsable de la gendarmerie recommande la promptitude lors de l'intervention et l'impartialité en cas de litige entre les communautés. Il a émis le voeux de voir une gendarmerie plus proche et au service de la population.



A cet effet, les gendarmes qui se rendront coupables d'ingérence partisane, de corruption ou d'autres malversations, sont mis en garde par le Directeur général qui a déclaré que des sanctions disciplinaires seront prises à l'encontre des prédateurs de la loi et de l'ordre républicain.



Pour finir, il appelle la population à une franche collaboration avec les forces de l'ordre pour éviter les troubles de l'ordre public.