Tchad : le directeur général de la gendarmerie nationale en visite d'inspection à Fada

​Le directeur général de la gendarmerie nationale Djontan Hoïnati Marcel a effectué une mission d'évaluation des mesures de sécurité ce 9 décembre 2021 à Fada, chef-lieu de la province de l'Ennedi-Ouest. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée de constat de la mise en œuvre des mesures prises par le président du Conseil militaire de transition (CMT) pour le renforcement de la sécurité des personnes et de des biens sur toute l'étendue du territoire.



Au cours de cette descente, le général Djontan Hoïnati Marcel a exprimé avec satisfaction la bonne application de ces mesures et a encouragé ses hommes à poursuivre cette mission. Il a aussi tenue une rencontre avec les autorités militaires et administratives afin de faire point sur la sécurité dans la province de l'Ennedi. Le directeur général de la gendarmerie a instruit les autorités de mettre en place une stratégie de sécurité durable au profit de la population.