Tchad : le directeur général de la gendarmerie nationale en visite de travail à Sarh

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général de division Ismat Issackha Acheikh, a dirigé une forte délégation constituée des forces de défense et de sécurité à Sarh cet après-midi du 13 janvier 2023. Il a été accueilli à la sous-préfecture de Balimba par le commandant de légion n°8 de la gendarmerie, Adoum Abdelkrim Arou, accompagné de ses collaborateurs les plus proches.



Immédiatement, la délégation du DG de la gendarmerie s'est rendue au gouvernorat de Sarh pour présenter ses respects au secrétaire général de la province du Moyen-Chari, représentant du gouverneur.



L'objectif de ce déplacement est de prendre contact et de donner des orientations aux éléments de la gendarmerie dans la province du Moyen-Chari.