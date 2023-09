Tchad : le directeur général des douanes met en garde contre l’absentéisme de certains agents

Une importante note de service, adressée à tous les directeurs techniques, chefs de service et chefs de circonscription, a été signée ce 7 septembre 2023 par le directeur général des douanes et droits indirects, Ahmat Abdelkarim Ahmat.



« Il nous est revenu que certains agents affectés dans les circonscriptions de notre administration, par décision de la direction générale, ne prennent pas effectivement service à leur lieu d’affectation. De même, quelques autres, déjà en fonction, font preuve d’un absentéisme caractérisé, assimilé à un abandon de poste », écrit le directeur général des douanes et droits indirects.



Face à cette désertion des agents nouvellement affectés dans les circonscriptions, et l’abandon de postes par les agents en service auprès desdites circonscriptions, un délai de 48 heures est accordé aux concernés, à compter de la date de signature de cette note de service, pour regagner leurs postes.



« Passé ce délai, ils s’exposent à toutes les sanctions prévues par nos dispositions réglementaires », prévient le directeur général des douanes et des droits directs.