Tchad : le directeur résident de la coopération suisse au Tchad en mission au Batha

Cette mission de trois jours a permis à Romain Darbellay, de s'imprégner des réalisations faites par la coopération suisse, dans la province du Batha. La mission de la coopération suisse s’est rendue dans les sous-préfectures de Koundjourou et de Djamena Bilala, pour visiter une école et un hôpital, construits par la coopération suisse, à travers le projet PADS et PRE-Batha.



En restituant sa mission au gouverneur, le chef de mission Romain Darbellay a souligné qu'il y a un impact réel de la coopération suisse dans le Batha, dans les domaines de la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire et la formation des jeunes, en ce qui concerne l'insertion dans la vie active. Selon le directeur résident de la coopération suisse au Tchad, la Suisse soutient les efforts du gouvernement en vue de lutter contre la pauvreté.



Djimta Ben-Dergon, gouverneur de la province du Batha, a salué cette initiative de la coopération suisse qui contribue à réduire le chômage. Le gouverneur n'a pas manqué de demander au chef de mission de multiplier cette collaboration, en vue de permettre à la population du Tchad en général, et celle du Batha en particulier, à lutter contre la pauvreté.



Dans la même veine, le gouverneur de la province du Batha a décerné au directeur résident de la coopération suisse au Tchad et le responsable des affaires humanitaires, des attestations de reconnaissance pour les services humanitaires rendus à la province du Batha. Cette cérémonie s’est achevée par une prestation des danses folkloriques, à l'honneur des hôtes.