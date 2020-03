Tchad : le directeur sortant de la SHT, Seid Idriss Déby, appelé à d'autres fonctions

Le président de la République Idriss Déby a remplacé lundi le directeur général de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT), Seid Idriss Déby Itno et son adjointe Ramatou Mahamat Houtoin. Les deux personnalités sont appelés à d'autres fonctions, précise le décret.



Après 15 mois de fonctions, Seid Idriss Déby est remplacé par Ibrahim Mahamat Djamous à la tête de la direction générale de la SHT, tandis que Ramatou Mahamat Houtoin cède son poste à Abderahim Mahamat Acyl.



Le directeur général sortant de la SHT avait été nommé au terme du décret n° 1915 du 24 décembre 2018, en remplacement de Tahir Hamid Nguilin, l'actuel ministre des Finances et du Budget.



Le nouveau directeur Ibrahim Mahamat Djamous était auparavant conseiller du chef de l'Etat en charge du Pétrole, des Mines et de l'Énergie.