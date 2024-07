Tchad : le district sanitaire de Laï tient la 2ème session de son comité directeur

Ce comité directeur est un cadre d'échange entre les responsables des structures sanitaires pour faire le point sur les activités menées, identifier les atouts, potentialités et difficultés, et proposer des solutions.



Le médecin chef du district sanitaire, Dr Dahane Dah-Ende, a insisté sur l'importance de la qualité et du rapportage des données sanitaires, soulignant que les données non rapportées ou mal rapportées sont inexploitables.



Le secrétaire général du département de la Tandjilé-Est, Alda Mamadi Gaourang, a rappelé que la santé est une priorité pour le gouvernement tchadien, avec des réunions mensuelles présidées personnellement par le Président.



Ont participé à cette session de 2 jours les responsables des centres de santé, l'équipe cadre du district sanitaire de Laï et les partenaires au développement.



L'objectif est d'avoir des échanges francs pour identifier les meilleures solutions pour le bien-être de la population.