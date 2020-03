Tchad : le district sanitaire de Massaguet accueille son nouveau médecin-chef

La passation de service entre le médecin-chef de district de Massaguet sortant, Dr Djafar Mahamat Djibrine, et entrant Dr Houlberé Joël, a eu lieu ce samedi.



Le délégué provincial de la santé de Hadjer-Lamis, Dr. Onram Kouletta II, a souligné que le district de Massaguet est un district spécial dans la délégation sanitaire de la province, de part sa position géostratégique et sa proximité avec la capitale.



Pour Dr. Onram Kouleta II, le district de Massaguet est un district de la province de Hadjer-Lamis où l’encadrement du personnel soignant et les données sont toujours satisfaisants.