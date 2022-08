Tchad : le district sanitaire de Niergui éprouve les besoins en matériels

Au Guéra, le district de Niergui couvre 14 centres de santé « éparpillés » sur un rayon allant jusqu'à 95 km. Pas moins de 83 000 personnes dépendent du district qui est confronté à de nombreuses difficultés.



À ce jour, le district est en mesure de réaliser des consultations et dispose d'un service d'hospitalisation pour les pathologies les moins graves. Le médecin chef de district de Niergui, Dr Mbaikoubou Angèle, souligne que son district est encore tout jeune.



« Le district sanitaire a essayé de mettre en place un hôpital de district également, mais compte tenu de nombreuses difficultés, l'on peut dire que ceci n'est pas encore un hôpital », explique Dr Mbaikoubou Angèle. Le service d'imagerie médicale ne dispose que d'une échographie tandis qu'il n'y a pas de radiographie pour le moment, ni de bloc opératoire.



S'agissant des quelques ressources humaines, elles sont plus ou moins compétentes. Toutefois, le médecin chef plaide pour davantage de ressources humaines. Du matériel adéquat et un bloc opératoire permettrait au district de réaliser des interventions chirurgicales, relève le médecin chef.



Le district fonctionne grâce aux ressources allouées par l'État, à travers la délégation provinciale du Guéra, le recouvrement des frais de prise en charge dans sa zone de responsabilité, et l'appui technique et financier de différents partenaires (UNICEF, OMS et IRC).