Tchad : le don d'Israël réceptionné à l'aéroport de N'Djamena

Un avion cargo tchadien, transportant une cargaison de matériel d'aide humanitaire, s'est posé jeudi matin à l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena.



L'avion cargo a transporté un don offert par le gouvernement israélien, composé notamment de tentes, masques faciaux, visières et pulvérisateurs.



Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Hamid Mahamat Ahmat, a réceptionné le don sur le tarmac de l'aéroport. Il a estimé que ce don témoigne des relations et de la coopération entre le Tchad et Israël.



Le don est destiné à soutenir les autorités tchadiennes dans les opérations d'aide aux sinistrés des inondations et à appuyer la riposte contre le coronavirus.