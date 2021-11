Tchad : "le fait de rester dehors, d'observer et de commenter n'est pas la solution. Ça n'apporte rien"

"Le fait de rester dehors, d'observer et de commenter n'est pas la solution. Ça n'apporte rien. Au contraire, je pense qu'il faut venir, participer, s'impliquer, et il faut apporter sa modeste contribution", a déclaré jeudi l'ex-opposant Albadour Acyl Ahmat Akhabach qui a regagné le pays. Il s'est exprimé à la presse au pavillon d'honneur de l'aéroport de N'Djamena.



"Ce n'est pas une simple chose de partir. Aujourd'hui, ce qui est accompli par les uns et les autres est sans commune mesure. Nul n'aurait pensé que le Tchad serait aujourd'hui dans ce chemin là", a ajouté Albadour Acyl Ahmat Akhabach.



L'opposant a précisé n'avoir posé aucune condition pour son retour au pays.



Albadour Acyl Ahmat Akhabach est l'ancien représentant du Tchad à la Francophonie, ex-conseiller culturel de l'ambassade du Tchad en France et membre du Conseil démocratique des révolutionnaires tchadiens (CDRT). Il a été également chef de service à la direction générale du Protocole de la Présidence de la République et avait regagné une première fois le pays en mars 2019.