Tchad : le fédéralisme, unique solution pour le développement

L'État unitaire fortement décentralisé adopté par le Tchad a montré ses limites car 62 ans après les indépendances, le pays peine à amorcer son décollage économique. Le dialogue national inclusif en perspective semble une belle occasion pour repenser la forme de l'État.



Le fédéralisme semble d'ores et déjà "la forme mieux adaptée au Tchad au vu de l'immensité du territoire, de ses diversités culturelles et économiques", estime Mbaimon Guedmbaye Brice, président du Mouvement des patriotes pour la République (MPTR). "C'est l'unique forme de l'État qui garantit une administration et une organisation efficaces du territoire tout en œuvrant pour la consolidation de la paix", poursuit le leader du MPTR.



En dépit de ces avantages, le fédéralisme est incompris ou même combattu. Beaucoup de citoyens "l'assimilent au séparatisme". Pire, de l'avis de Nasra Djimasngar, président du Parti Un nouveau jour, certains intellectuels disposant d'un brin de pouvoir ou d'un quelconque avantage sous l'État unitaire décentralisé, exhibent à outrance les inconvénients du fédéralisme. Par conséquent, le réseau se donne la tâche d'expliquer à la population "ce que le fédéralisme n'est pas", annonce Lydie Béassemda, présidente du Parti démocratique intégral (PDI).



Baniara Yoyana, l'un des fervents défenseurs de cette forme explique déjà que "le fédéralisme n'est pas une scission mais plutôt une mise en compétition des États fédérés". Le réseau fédéraliste du Tchad appelle donc la population à s'approprier "cette philosophie de développement". Pour preuve, les grandes nations du monde sont fédérales. Alors "pourquoi ne pas copier ces exemples même du Nigeria voisin", s'interroge Lydie Béassemda.